10 conseils pour augmenter le trafic de son site

Il existe plusieurs façons d’accroitre le trafic d’un site internet. La plus importante est certainement un bon positionnement dans les moteurs de recherche. Mais, Rome ne s’est pas fait en un jour, un bon référencement nécessite un travail de longue haleine, qui peut prendre parfois plusieurs mois. Il s’agira également de multiplier les sources de trafic, et d’utiliser d’autres techniques pour obtenir le résultat escompté.

Voici 10 conseils à suivre pour acquérir plus de trafic sur votre site interne :

1. Choisir les mots-clés adaptés

Le bon référencement de votre site est la clé. Il s’agit concrètement de se positionner sur les termes de recherche saisis par les internautes sur Google et autres. C’est aux webmasters et experts en SEO qu’il revient de faire ce travail de recherche. Pour cela, ces spécialistes se basent sur :

La popularité ;

Le volume de recherche ;

Le potentiel de conversion.

De nombreux outils existent pour exécuter ces différentes tâches. Pour un site e-commerce par exemple, les mots-clés doivent être ciblés et intégrés de manière stratégique :

Dans le titre H1 de la page : Google pourra ainsi évaluer la pertinence comparativement au mot-clé choisi ;

de la page : Google pourra ainsi évaluer la pertinence comparativement au mot-clé choisi ; Dans la méta description : insérez le mot-clé principal à l’intérieur de la balise méta de la page ciblée ;

: insérez le mot-clé principal à l’intérieur de la balise méta de la page ciblée ; Dans le contenu : par diverses variations du mot-clé et de la sémantique adaptée ;

: par diverses variations du mot-clé et de la sémantique adaptée ; Dans l’URL : elle doit renseigner l’internaute et Google, du contenu disponible sur la page.

Pour bien gérer votre référencement naturel, il existe différents outils. Pour vous y retrouver et les comparer, vous pouvez consulter cet article sur les 👉 meilleurs outils SEO.

2. Actualiser la structure web

Le référencement et le trafic d’un site sont en étroite relation avec la structure de ce dernier. Il faut donc s’assurer que la conception de la plateforme répond bien aux attentes des uns et des autres ; plus particulièrement, celles des moteurs de recherches et de vos éventuels clients. L’architecture d’un site est la base sur laquelle, se grefferont toutes les stratégies de référencement naturel. Une actualisation s’impose donc pour que la stratégie de SEO soit optimisée. ✌️

La structure d’un site web est essentiellement faite :

D’un menu principal : qui met en avant les pages principales pour naviguer sur le site ;

: qui met en avant les pages principales pour naviguer sur le site ; D’un fil d’Ariane : un atout pour la cartographie du site et la constitution de sa structure ;

: un atout pour la cartographie du site et la constitution de sa structure ; D’une URL : d’une bonne lisibilité, de sorte à favoriser la recherche du site web ;

: d’une bonne lisibilité, de sorte à favoriser la recherche du site web ; D’un maillage interne : pour renforcer le référencement des pages du site.

Créer un site avec Orson

3. Produire plus de contenu

Contrairement aux idées reçues, tous les sites web ont besoin de contenu. Ce dernier doit être ultra ciblé, selon l’audience concernée. C’est ainsi qu’il est possible d’acquérir des positions et du trafic organique, sans trop investir dans la publicité. Par ailleurs, un contenu de qualité permet de mieux convertir le trafic qui arrive sur le site. Produire plus de contenu est donc la clé, mais en veillant à l’optimiser. Il en découlera une belle génération de visibilité et un trafic organique qualifié.

Plus votre site web comporte des articles de blog, plus la plateforme recevra du trafic indexé. La qualité et la pertinence restent quand même la clé, car il ne s’agit pas de publier n’importe quoi. Déterminez donc les attentes de votre audience et proposez-lui ce qu’il faut. Un contenu de qualité la fera alors rester et devenir plus fidèle à vos publications.

👉 N’oubliez pas de bien mettre à jour vos anciens contenus ! Si un utilisateur tombe sur un contenu obsolète, vous perdez en crédibilité et vous peinerez à fidéliser ces visiteurs.

4. Rester focus sur le référencement mobile

Ces dernières années, la navigation sur internet se fait majoritairement depuis les smartphones. On comprend donc pourquoi Google considère certains critères de positionnement dans les moteurs de recherche comme importants. Il s’agit principalement des performances web sur les appareils mobiles. Grâce à l’optimisation mobile, les mobinautes ont une meilleure expérience une fois sur votre site. Vous gagnez donc une belle place dans les SERPs, par cette convivialité sur les mobiles. Plus loin, le mobile est responsable de nombreuses ventes.

Ne vous contentez donc pas uniquement du SEO classique, mais pensez également au référencement mobile. Veillez à ce que la conception de votre site soit réactive et offre une belle expérience utilisateur.

5. Résoudre les problèmes de liens

Grâce aux liens, les visiteurs sont plus facilement attirés vers les pages qui répondent à leurs centres d’intérêt. Il s’agit de ceux qui sont les plus susceptibles d’engendrer un achat. Une stratégie de lien doit donc comporter :

Des liens internes à votre site ;

à votre site ; Des liens entrants ou backlinks, qui pointent vers votre site depuis un site tiers.

Un internaute qui clique sur un backlink s’attend à accéder à la page de destination. Des liens cassés nuiront alors à l’expérience utilisateur, de même qu’au référencement. Vous devez donc tout mettre en œuvre, pour empêcher et corriger les pages 404 :

Actualiser le contenu au lieu d’opter pour sa suppression ;

au lieu d’opter pour sa suppression ; Utiliser des redirections 301 pour réorienter les visiteurs vers une autre page ;

301 pour réorienter les visiteurs vers une autre page ; Joindre les propriétaires web et solliciter l’actualisation de leur lien s’il est incorrect.

⚠️ Les liens non fonctionnels risquent de nuire à la qualité, mais aussi au référencement de votre site. Un état des lieux s’impose donc, afin d’apporter les corrections qui s’imposent.

6. Améliorer la vitesse du site web

La vitesse de site est l’un des éléments utilisés par Google pour répertorier les pages. Plus loin, il évalue aussi leur temps de chargement. L’indexation est négativement impactée quand la vitesse du site web est lente. Cela veut dire que peu de pages sont explorées par les moteurs de recherche. En somme, l’expérience utilisateur et la vitesse de votre site comptent. Le taux de rebond est considérable quand une page prend plus de temps à charger. 🚀

Il faut alors évaluer la vitesse de votre page et déceler l’origine du problème. Ce n’est qu’ainsi que vous pourrez le résoudre. Des outils comme Google PageSpeed Insights et Pingdom peuvent être utilisés. L’objectif serait de proposer un site qui se charge en peu de temps, afin de ne pas faire partir vos visiteurs. Par ailleurs, le poids des médias utilisés pour illustrer votre contenu doit aussi être pris en compte.

Utilisez donc les logiciels adaptés pour compresser vos images et vidéos, afin que leur affichage soit optimal.

7. Installer des boutons de partage de réseaux sociaux

Une fois que le contenu est publié sur votre site, il ne s’agira pas de rester les bras croisés. C’est à cette étape que commence la promotion sur les réseaux sociaux. Installez donc des boutons de partage pour que votre audience puisse relayer le contenu. De cette manière, vos articles et autres gagneront en visibilité. La mise en place de cette technique de social media est d’une grande simplicité. Son impact n’est pas à sous-estimer.

Il est maintenant impossible de se passer des réseaux sociaux dans une stratégie de communication. Vos followers voient le contenu que vous mettez en ligne, ce qui permet d’accroitre le trafic de votre site. Vos contenus pourront donc être relayés sur :

Facebook ;

Twitter ;

LinkedIn ;

Etc.

C’est un excellent moyen de créer un lien vers les pages de votre site. Vos followers repartageront les liens, ce qui drainera plus de trafic.

8. Veiller à ce que le site soit « responsive »

Il est important que votre site puisse s’adapter à tous les types de supports :

Mobile ;

Ordinateur ;

Tablette ;

Etc.

Cet aspect est obligatoire, car Google a tendance à sanctionner les sites qui ne sont pas mobiles friendly. Sans cette compatibilité, vous risquez de perdre une grosse source de trafic. Il a été, en effet, prouvé que plus de la moitié des internautes accèdent à internet via leur smartphone. La conception de votre site internet doit donc tenir compte de ce paramètre. L’expérience utilisateur doit être optimale, quel que soit le support utilisé. 📲

9. Mettre en place une newsletter et une collecte d’emails

L’emailing est le meilleur moyen de faire connaitre votre contenu et inciter les visiteurs à revenir sur votre site. En 2015, une étude d’Experian a prouvé que le taux d’ouverture des mails est en moyenne de 23%. Diverses techniques peuvent permettre de l’améliorer, comme :

Un contenu de qualité ;

; Un titre qui accroche ;

; De bonnes stratégies d’emailing.

Votre trafic peut être continuellement boosté, si vous savez tirer parti d’une newsletter et des autres types d’emailing possibles. C’est pour cette raison qu’il faut disposer d’une liste de prospects qualifiés. Une fois qu’ils sont au courant de la publication d’un nouvel article, ils procèderont au relai sur les réseaux sociaux.

10. Penser au SEA

Vous devrez également penser au référencement payant (SEA) pour renforcer votre stratégie de référencement SEO. Avec cette technique, vous parviendrez à diffuser des publicités parfaitement ciblées. De cette manière, vous serez en tête des résultats affichés dans les moteurs de recherche. Sur le court terme, il est possible de remarquer les premières retombées, car vous êtes visible par les internautes. Votre trafic connaitra une augmentation non négligeable, ce qui pourrait aussi impacter vos ventes.

Créer un site avec Orson

Accroitre le trafic de son site internet consiste simplement à appliquer un certain nombre de stratégies. Elles concernent aussi bien la forme que le fond de la plateforme. Entre autres, il s’agit de se positionner sur les bons mots-clés et d’optimiser le référencement. Avec Google Ads, vous avez la possibilité de payer pour que votre site soit mis en avant dans les recherches.

Cette visibilité permet donc d’attirer des visiteurs, que vous pourrez ensuite convertir en nouveaux clients !